Sejm zmienia regulamin. Terlecki o głosowaniu ws. stanu wyjątkowego: jestem spokojny

Rząd debatuje we wtorek nad przedłużeniem stanu wyjątkowego na terenach przy granicy Polski z Białorusią. Tymczasem Sejm przygotowuje się do zmiany regulaminu, który określi, w jaki sposób posłowie mają wyrazić na to zgodę. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapewnia, że PiS nie obawia się o głosy.