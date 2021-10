Kary dla Grzegorza Brauna. "Dla niego" zmieniono regulamin Sejmu?

Kary dla Brauna. Próba zmian w regulaminie Sejmu

Gazeta szacuje, że ma on łącznie do zapłaty ponad 146 tys. zł. Problem w tym, że kontrowersyjny polityk unika płacenia kar. Poseł stosuje prosty trik: po prostu nie odbiera dotyczących go uchwał prezydium. Tymczasem zgodnie z regulaminem Sejmu od dnia doręczenia uchwały zaczyna liczyć się siedmiodniowy termin na ewentualne odwołanie się posła.