Trener kazał rozebrać się dziewczynkom, potem je nagrywał. "Przez nazwisko był nietykalny"

Córka pana Roberta wraz z koleżankami zawiadomiły wychowawczynię o niestosownym zachowaniu wuefisty. Poszły także do dyrekcji. To było pół roku przed jego zatrzymaniem. - Do zatrzymania doszło dopiero, jak rodzice wzięli sprawę w swoje ręce. Inaczej to by zamietli pod dywan - mówi nasz rozmówca. W ocenie pana Roberta pokrzywdzonych dziewczynek mogą być dziesiątki.