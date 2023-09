Tragiczna pomyłka obrońców? Kijów reaguje na doniesienia "NYT"

Mychajło Podolak zaznaczył, że "prawda prawna zostanie ustalona". "W międzyczasie nie wolno nam zapominać: to Rosja rozpoczęła inwazję w Ukrainie i to Rosja jest odpowiedzialna za wywołanie wojny w naszym kraju. I to Rosja regularnie przeprowadza zmasowane ataki rakietowe, bombowe i dronowe na infrastrukturę cywilną i ludność cywilną. Ukraina prowadzi wyłącznie działania obronne, broniąc siebie i swojego terytorium" - podkreślił.