Zwrot w sondażach. Przewaga jednego kandydata wyraźnie słabnie

Rafał Trzaskowski, dotychczasowy lider sondaży prezydenckich, traci poparcie. Według najnowszego badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM, przewaga prezydenta Warszawy nad prezesem IPN Karolem Nawrockim zmalała. Wpływ na to miały kobiety oraz wyborcy z wyższym wykształceniem, którzy coraz częściej stają się niezdecydowani.

W porównaniu z grudniowym sondażem, poparcie dla Trzaskowskiego spadło z 38,6 proc. do 29,8 proc. Karol Nawrocki, kandydat niezależny popierany przez PiS, utrzymuje stabilne poparcie na poziomie 22,6 proc. Sławomir Mentzen nieznacznie zyskał na popularności, osiągając 13,3 proc. Dalej w tabeli uplasowali się Szymon Hołownia (7,2 proc. poparcia) oraz Magdalena Biejat (3,9 proc).

Analitycy firmy badawczej Opinia24 zwracają uwagę, że poparcie dla Trzaskowskiego spadło szczególnie wśród kobiet (z 46 do 32 proc.). W porównaniu do poprzedniego sondażu panie wyraźnie zasiliły grupę niezdecydowanych (wzrost z 10 do 21 proc.).