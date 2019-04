Tragedia w Darłówku. Będą przesłuchania dodatkowych świadków

Niedługo zakończy się prokuratorskie przesłuchanie ws. tragedii na plaży w Darłówku. Przy brzegu zginęło troje dzieci. Do ustalenia "pewnych istotnych informacji" potrzeba jednak ponownego wezwania kilku osób.

Jedna z nich to ustalenie, że do tragicznej śmierci trojga dzieci w morzu nikt się nie przyczynił. Druga - że dzieci nie były odpowiednio nadzorowane. - Jedną ważną sprawą jest pytanie, z której plaży dzieci ostatecznie wchodziły do morza. Wątpliwości wzbudzało to, czy weszły z plaży strzeżonej - dodał Gąsiorowski.