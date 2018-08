Darłówko. Ratownicy przyznają, że nie mogą spać. Czekają na spotkania z psychologiem

Darłówko próbuje otrząsnąć się po tragedii. Jak dowiedziała się WP, ratownicy biorący udział w akcji mają mieć załatwione spotkania z psychologiem. Przyznają, że widok twarzy wyłowionych dzieci nie daje im spać. Zapytaliśmy więc władze Darłówka, czy planują postawić na niebezpiecznym odcinku kąpieliska dodatkowe ostrzeżenia. Odpowiedź zaskakuje.

Rodzice z czwórką dzieci spędzali urlop w Darłówku nad Bałtykiem. Matka Anna K. odeszła od wody z dwuletnim Adasiem, a w tym czasie Kacpra (14 lat), Kamila (13 lat) i Zuzię (11 lat) porwały silne fale. Gdy dzieci weszły do wody podobno powiewały jeszcze białe flagi, ale i tak rodzeństwo kąpało się w strefie, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody.

Burmistrz Darłówka: Bałtyk to drapieżnik. Zabija nawet 2 metry od kocyka

W tym miejscu wskazuje na sugerowanie przez niektórych, by w momencie wywieszenia czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli, ratownicy musieli stawiać na linii brzegowej słupki drogowe lub rozciągać plastikową taśmę, podobną do tej, której używa policja.

Podkreśla, że Morze Bałtyckie to "drapieżnik, który zabija nawet 2 metry od kocyka". Ponieważ turyści często o tym zapominają, przed kolejnymi wakacjami miasto zorganizuje dużą kampanię informacyjną i przypominającą, że z wodą nie ma żartów.

Foto: Darłówko - znak ostrzegawczy leży, przez co nie informuje o zagrożeniu. Inny znak ustawiony jest wiele metrów z tyłu plaży

Ciężkie chwile ratowników

W rozmowie z Wirtualną Polską ratownicy zapewniają, że zrobili absolutnie wszystko, co należało w takiej sytuacji. Zaznaczają, że na kilometrowym odcinku plaży jest ich tylko kilkunastu. Na odcinku gdzie doszło do tragedii, jednorazowo jest czasami w wodzie nawet 300 osób. Upilnowanie wszystkich urlopowiczów jest po prostu niemożliwe.

Mimo pewności, że zrobili wszystko co w ich mocy, ratownicy przeżywają bardzo trudne chwile. Jedna z rozmów Wirtualnej Polski z ratownikami z Darłówka TUTAJ .

– Gdy podpłynęliśmy skuterem, najmłodsza dziewczynka unosiła się na wodzie plecami do góry. Wyciągnąłem ją. Woda bardzo zmieniła jej twarz. Ten straszny obraz teraz nawiedza mnie po nocy. Żeby go odpędzić, odszukałem w internecie jej zdjęcie za życia. Trochę pomogło, ale nie do końca – mówi w rozmowie z "Faktem" jeden z ratowników.