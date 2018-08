Nowe fakty ws. tragedii w Darłówku. Dyrektorka szkoły zabiera głos i otwiera placówkę w wakacje

- Dopiero co dzieci były z Kacprem, Kamilem i Zuzią na kolonii i nagle taka tragedia. Dlatego psychologowie i nauczyciele wracają do szkoły już w piątek - informuje Wirtualną Polskę dyrektorka szkoły z Sulmierzyc Beata Koprowska.

"Całe rodzeństwo to kochane, radosne i grzeczne dzieci"

- Podjęłam decyzję, że już od piątku rodzice mogą przyprowadzać swoje dzieci do szkoły, gdzie zostanie im udzielona profesjonalna pomoc. Do ich dyspozycji będą pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, szkolny pedagog oraz nauczyciele - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zaznacza, że mimo wakacji wielu uczniów bardzo ciężko znosi doniesienia o tym, co spotkało ich najlepszych kolegów i koleżankę. Jeszcze 3 tygodnie temu wielu z nich bawiło się wspólnie podczas kolonii organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

"Matka? Wzorowa i zaangażowana w życie szkoły"

- Nigdy w historii szkoły nie mieliśmy do czynienia z taką tragedią. Mimo to na zakończenie roku organizujemy zawsze uczniom zajęcia wychowawcze na temat bezpiecznych wakacji - mówi łamiącym głosem Koprowska.

Widać, że wszyscy są tu w szoku, a wiszące jeszcze w szkole hasło: "Wszystkim życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!" - nabrało dla nich tragicznego wydźwięku. Podkreślają, że zbliżające się rozpoczęcie roku będzie najsmutniejszym jakie mogą sobie wyobrazić.

- To wspaniała osoba i bardzo dobra mama. Zawsze opiekuńcza, wzorowa i zaangażowana w życie szkoły. Myślę, że zawsze starała się robić wszystko najlepiej jak tylko mogła - stwierdza.

"Burmistrz: jest już pismo do premiera Morawieckiego"

Do tragedii doszło we wtorek, a w środę rodzice Kacpra, Kamila, Zuzi i Adasia wrócili do Sulmierzyc. Następnego dnia rano odwiedzili ich burmistrz Dariusz Dębicki oraz kierowniczka MOPS.