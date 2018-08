Darłówko. Akcja przerwana, ratownik zdradza szczegóły poszukiwań. "W końcu morze odda ciała"

W Darłówku zakończyły się poszukiwania zaginionych dzieci. Nurkowie dokładnie przeszukali falochron. - Myśleliśmy, że może dzieci "wcisnęło" pod kamienie - powiedział WP szef ratowników Sylwester Kowalski. Dodał, że sprawdzane były także sieci kutrów rybackich. Z kolei prokuratura zapowiedziała wszczęcie śledztwa.



Darłówek nadal żyje dramatem, który rozegrał się 14 sierpnia . Matka zgłosiła zaginięcie jej trojga dzieci, chłopców w wieku 14 i 13 lat oraz 11-letniej dziewczynki. Kobieta najprawdopodobniej na chwilę spuściła je z oczu, bo pomagała najmłodszemu dziecku. Plażowicze i ratownicy rzucili się na pomoc. Z morza wyciągnięto 14-latka, trafił do szpitala w Koszalinie . Chłopiec nie przeżył kolejnego dnia .

Tragedia w Darłówku. Przeszukiwane były sieci kutrów rybackich

- Myśleliśmy, że może dzieci "wcisnęło" pod kamienie, dlatego dokładnie przeczesane zostały tereny wokół falochronu. Sprawdzany był teren po zachodniej, jak i wschodniej części oraz samo wejście do portu. Oprócz tego przeszukiwane były także sieci kutrów rybackich. Bo możliwe, że ciała zaplątały się w nie - powiedział WP szef ratowników Sylwester Kowalski.

- Staramy się zwracać uwagę turystom, którzy wchodzą do wody mimo zakazu. Potrafią nas za to zwyzywać, opluć. Taka tragedia powinna zmienić punkt widzenia, ale nic z tego. Dzień po zaginięciu dzieci, gdy nadal była wysoka fala, rodzice puścili dwulatka samego do wody. Gdy zwróciliśmy im uwagę, zaczęły się przekleństwa i zarzuty, że podglądamy ich dziecko - wyjaśnił.