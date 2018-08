Tragedia w Darłówku. Mieszkańcy organizują pomoc. Piątek dniem żałoby

Mieszkańcy Sulmierzyc w Wielkopolsce chcą pomóc pochodzącej stamtąd rodzinie przetrwać tragedię. We wtorek w Darłówku fale porwały trójkę rodzeństwa w wieku 11-14 lat. Burmistrz Sulmierzyc ogłosił piątek dniem żałoby.

"To jest normalna rodzina. Anna to siostra radnego miejskiego. Zawsze była z dziećmi. To olbrzymia tragedia" - powiedzieli mieszkańcy Sulmierzyc koło Krotoszyna, w których mieszkała rodzina, w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym". "Taka strata. Pojechać z dziećmi na wakacje i wrócić bez nich. W głowie się nie mieści" - dodają i deklarują chęć pomocy rodzinie.