Darłówko. Dramat nad Bałtykiem, nie żyje 14-letni chłopiec. Trwają poszukiwania jego rodzeństwa

Tragedia na plaży w Darłówku. Dwaj bracia i siostra zaginęli przy falochronie w Darłówku. 14-latka odnaleziono, chłopiec zmarł w szpitalu. WOPR szuka jego rodzeństwa. Dzieci najprawdopodobniej weszły do wody mimo zakazu.

Do zaginięcia dzieci w Darłówku doszło we wtorek. Dwaj bracia: 14- i 13-latek oraz ich siostra 11-latka kąpali się w morzu pod opieką matki. Przed godz. 15 kobieta odeszła od nich do małego dziecka, które było z nimi na plaży. Gdy wróciła, nie zobaczyła w wodzie nastolatków. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa.