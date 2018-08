"Morze wciąga chłopca. Rodzice z nosem w telefonie". Ratownicy apelują: odłóżcie komórki

Ratownicy mówią wprost: 9 na 10 rodziców zagubionych na plaży dzieci siedzi z nosem w telefonie komórkowym. To plaga na polskich plażach. - Kilkulatki są pozostawiane bez opieki, a wtedy o krok od tragedii – mówi Sylwester Kowalski, szef ratowników w Darłówku.

Plaża w Sopocie. Czterolatka chodzi zapłakana wzdłuż brzegu. Woła mamę, ale nikogo wokół niej nie ma. Turyści prowadza ja do ratowników. Dziewczynka ma na nadgarstku opaskę z numerem telefonu do mamy. Ratownik prawie 20 minut nie może się dodzwonić do kobiety. Numer jest zajęty. Gdy matka dziewczynki w końcu odbiera, tłumaczy, że musiała zamówić strzyżenie dla dwóch piesków i tylko na chwilę zostawiła córkę.