Tragedia w Choroszczy. Konieczne specjalistyczne badania

W niedzielę późnym wieczorem doszło do tragicznego pożaru w Choroszczy koło Białegostoku. Zginęły cztery osoby - w tym troje dzieci. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci. Okazuje się, że tuż przed pożarem do domu była wzywana policja ws. rodzinnej awantury.