END za Łukaszem Ż. Sześciu podejrzanych i nowe fakty ws. wypadku

Pozostali zatrzymani w związku z wypadkiem to Mikołaj N., Damian J., i Maciej O., którzy, będąc świadkami wypadku, nie udzielili pomocy poszkodowanym i przyczynili się do ucieczki Łukasza Ż., za co usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy i pomocnictwa. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności oraz od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Zostali oni tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.