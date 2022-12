Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Święta to szczególny czas

Kolacja wigilijna rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. To symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która wyznaczała Trzem Królom drogę do stajenki, w której urodził się Jezus Chrystus. Jeszcze przed rozpoczęciem biesiadowania, domownicy dzielą się opłatkiem, składając sobie życzenia na nadchodzący rok. W niektórych domach odmawia się modlitwę lub czyta jeden z fragmentów Biblii. Z Wigilią związana jest również tradycja pozostawienia pustego miejsca przy stole - to zwyczaj wywodzący się z czasów przedchrześcijańskich i słowiańskiego święta Szczodrych Godów.