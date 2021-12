Pasterki w całej Polsce. Podczas jednej z nich doszło do awantury

Pasterka we Wrocławiu. "Otwórzmy gospodę naszych serc na tych, którzy potrzebują schronienia"

Jak mówił podczas pasterki w Katedrze Wrocławskiej biskup pomocniczy tamtejszej archidiecezji Jacek Kiciński, święta Bożego Narodzenia to "przechodzenie z ciemności w jasność". Naciskał m.in. na to, by święta były bardziej skromne. Stwierdził też, że z ciemności "tylko Bóg może nas wyprowadzić" co - jego zdaniem - ma szczególne znaczenie w czasach, kiedy "zamykamy się na miłość".