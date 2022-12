Boże Narodzenie 2022. Czy za święta pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny?

W 2022 roku pierwszy dzień Bożego Narodzenia wypada w niedzielę - oznacza to, że za ten dzień pracownikom nie przysługuje dodatkowe wolne. Zwolnienie z wykonywania obowiązków zawodowych nie należy się także za Wigilię, która w tym roku przypada w sobotę. Choć święto to jest powszechnie praktykowane w Polsce, nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.