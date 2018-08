"Totalna awantura". PiS kontratakuje spotem wyborczym o agresywnej opozycji

- Po stronie opozycji nie ma programu, nie ma wizji, nie ma polemiki i pomysłu na Polskę, jest tylko agresja - powiedział szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba. Zaprezentował spot wyborczy "Totalna awantura to nie program dla Polski".

Wykorzystano w nim migawki z demonstracji i agresywne zachowania przeciwników obozu rządzącego. "PiS trzeba wywieźć do Oświęcimia i wytruć" oraz "Won śmieciu". Pojawiło się też "będziesz siedział" - okrzyk kierowany do prezydenta Andrzeja Dudy podczas demonstracji przeciwko podpisaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Emocje demonstrantów przeplatają się z wypowiedziami polityków opozycji np: "nie zreformujemy gospodarki".

- Ja dzisiaj pytam Platformy Obywatelskiej, jaki ma pomysł na te wybory, jaki ma program? Jaki ma program dla polskiej wsi? Jaki macie program dla polskiej służby zdrowia? Co zrobicie z 300+, co zrobicie z 500+, co zrobicie z Mieszkaniem+, co wreszcie zrobicie z wiekiem emerytalnym? - pytał na konferencji Poręba.