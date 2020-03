Topór wojenny na czas wyborów zakopany. "Jacek Kurski zapomina, TVP nie będzie walczyć w kampanii z prezydentem"

Po wypowiedzeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę wojny prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu, telewizja publiczna w żaden sposób nie zamierza dokonywać zemsty w kampanii na głowie państwa. – Andrzej, z Jackiem jako doradcą zarządu TVP, skrzywdzony przez nas nie będzie. Przeciwnie. Najważniejsze są wybory – mówią ludzie z TVP.

Na ten "cios" w Dudę zgodził się sam Kaczyński – od początku broniący Kurskiego. Prezes PiS dał zielone światło na to, by Maciej Łopiński (przyjaciel braci Kaczyńskich i Jacka Kurskiego, który jest jego politycznym wychowankiem) został "tymczasowym" prezesem TVP, a Jacek Kurski – jego bliskim doradcą, kontrolującym informacje i publicystkę w telewizji publicznej (którą od Kurskiego chciał "przejąć" prezydent).

– Kaczyński dokonał zemsty na prezydencie za to, że Andrzej Duda prezesa PiS chciał szantażować. I w końcu doprowadził do odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP wbrew woli lidera PiS.

Wirtualna Polska ujawnia "ultimatum Dudy"

Prezes PiS na "ultimatum Dudy" się nie zgodził. Powiedział mu to wprost podczas nerwowej i krótkiej rozmowy we wtorek 3 marca – dobę po naszej pierwszej publikacji. Oczekiwania lidera PiS były jasne: Duda ma podpisać ustawę i już. Prezydent na takie stawianie sprawy się nie zgodził. Kaczyński był wściekły. Kurski w końcu został zmuszony do odejścia przez prezydenta i Radę Mediów Narodowych z funkcji prezesa TVP, a Duda w zamian za to podpisał w piątek 6 marca ustawę dofinansowującą media publiczne.