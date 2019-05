Tomasz Poręba pogratulował wyniku wyborów europosłance Koalicji Europejskiej

Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS w wyborach do Europarlamentu, pogratulował Elżbiecie Łukacijewskiej z KE wyniku wyborczego. Europosłanka uzyskała najwięcej głosów w gminie Cisna, deklasując europosła PiS.

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego wygrało niemal na całym Podkarpaciu. Tylko w jednej gminie, Cisnej, zwyciężyła Koalicja Europejska. To zasługa Elżbiety Łukacijewskiej, która startowała z ostatniego miejsca na liście KE. Uzyskała najwięcej głosów, a Tomasz Poręba znalazł się dopiero na trzecim miejscu.

- PiS zdobyło 65 proc. głosów na Podkarpaciu, a przegraliśmy w jednej gminie pani poseł Elżbiety Łukacijewskiej, której gratuluję bardzo tego wyniku, bo to była trudna dla niej kampania - powiedział Tomasz Poręba w programie "Graffiti" w Polsat News.

Europoseł PiS przyznał, że nie wiadomo jeszcze, kto będzie szefem sztabu jesiennej kampanii do Sejmu. - To będzie decyzja kierownictwa partii - powiedział.

Pryncypialna obrona wartości

- Są dwa obozy w Polsce, ale te wybory pokazały, że PiS przesuwa się też na zachód Polski. Wygrywamy konsekwencją, wiarygodnością przekazu i przekonaniem, że jesteśmy po to, by Polakom żyło się lepiej - powiedział Poręba.

Dodał, że PiS był "na bieżąco z nastrojami społecznymi" i to przyczyniło się do sukcesu w wyborach. Przyznał, że społeczeństwo się liberalizuje, ale nie zaszkodziło to partii rządzącej.