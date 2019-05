Kolejny dwugłos w Koalicji Europejskiej. Posłanka odpowiada liderowi partii

Członkowie PO Grzegorz Schetyna i Elżbieta Łukacijewska znowu mówią różnym głosem. Zaczęło się od wyników Koalicji Europejskiej w wyborach, a teraz poszło o rezultat w jednej z gmin na Podkarpaciu.

Głos w dyskusji zabrała również Elżbieta Łukacijewska. To partyjna koleżanka przewodniczącego PO, która startowała z tej gminy i dostała się do Parlamentu Europejskiego. "Grzegorz, mieszkańcy Cisnej to ludzie swoi i stąd. To wspaniała wspólnota, gościnna, otwarta i przedsiębiorcza. Jestem dumna, że tam mieszkam i dziękuję za oddane głosy. Na pewno idziemy po więcej" - skomentowała.