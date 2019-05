RFN i NRD na grafice po wyborach. "Woda na młyn Kaczyńskiego"

Zachodnie województwa, gdzie wygrała KE, oznaczone jako RFN, a wschodnia część z przewagą PiS jako NRD czy DDR - tak na przegraną zareagowali przeciwnicy PiS. - To prezent dla Jarosława Kaczyńskiego - mówi WP prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW.

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka to kalka liberalnych schematów z lat 90. - To one doprowadziły do upadku Unię Wolności, Platformę Obywatelską, a teraz - po raz kolejny w tym samym środowisku - KE. Tak nie można myśleć - mówi nam politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.