Tomasz Piątek składa zażalenie do sądu. Na umorzenie śledztwa ws. Antoniego Macierewicza.

Tomasz Piątek, który złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza złożył zażalenie do sądu. Chodzi o umorzenie przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez byłego szefa MON.

- Mój pełnomocnik i ja fundamentalnie nie zgadzamy się z decyzją prokuratury. W naszej ocenie prokuratura zrobiła wszystko, co mogła, by nie przesłuchać Antoniego Macierewicza i nie wyjaśnić przez to sprawy do końca. Zlekceważyła ujawnione okoliczności, mogące świadczyć o niedopełnieniu obowiązków przez Ministerstwo Obrony Narodowej, gdy jego szefem był Antoni Macierewicz - powiedział portalowi press.pl Tomasz Piątek.