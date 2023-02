Tomasz Lis uderzył w lidera PSL. Jest reakcja

Po wspólnej konferencji szefów PSL i Polski 2050 porównał Władysława Kosiniaka-Kamysza do Marcina Prokopa - prezentera, z którym Szymon Hołownia prowadził "Mam Talent". - Myślę, że akurat ten duet kiedyś bardzo mocno się sprawdził. To porównanie, a nie przeniesienie jeden do jednego. Czym innym jest polityka, a czym innym są programy telewizyjne. Tworzymy wspólnotę programową i ona jest bardzo ważna. Ludzie chcą odsunąć PiS od władzy. To największa emocja wyborcza. Nie chcą też powrotu do przeszłości i chcą wiedzieć, jakie będą nasze priorytety. Mówimy tak: chcemy projektu Uczciwa Polska, który zakłada m.in. dziedziczenie emerytury, programu mieszkaniowego Własny Kąt, chcemy by dzieci dobrze mówiły po angielsku. To też reforma programu edukacji - mówił w programie "Newsroom WP" Władysław Kosiniak-Kamysz.