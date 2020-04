Tomasz Grodzki wygłosił orędzie. W TVP zostało wyemitowane później, po fragmencie wywiadu z Andrzejem Dudą

Tomasz Grodzki wygłosił orędzie. Wybory tematem wystąpienia marszałka Senatu

Przyznał, że wiele z tych opinii już spłynęło i są one w ogromnej większości bardzo krytyczne. - Samorządowcy wskazują na naruszenia prawa związane z ujawnianiem spisów wyborców Poczcie Polskiej. Polonia protestuje, gdyż w wielu miejscach obawia się, że zostanie pozbawiona możliwości głosowania. Jak ktoś może twierdzić, że troska o zdrowie i życie rodaków oraz o demokratyczne i zgodne z konstytucją wybory jest złośliwością? To kompletnie absurdalne - mówił marszałek Senatu.

Zdaniem Grodzkiego organizacja wyborów, nawet korespondencyjnych, w szczycie epidemii to narażanie życia i zdrowia Polek i Polaków. - Niepohamowana żądza władzy nie może triumfować nad walką o zdrowie i życie – nad przetrwaniem narodu. Wszystkie partie i ugrupowania muszą odłożyć na bok doraźne spory polityczne i razem uczynić wszystko, aby nie dopuścić do igrania z bezpieczeństwem rodaków w środku pandemii. Wzywam wszystkich do takiego działania. Jeśli przez przełożenie wyborów uratujemy choć jedno życie, to warto i trzeba tak postąpić - powiedział Grodzki.