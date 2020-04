Tarcza antykryzysowa ulegnie zmianie. Prezydent Andrzej Duda składa obietnice gospodarcze

- Tarcza antykryzysowa zyskuje nowe elementy. Z jednej strony troszczymy się o to, aby chronić miejsca pracy - wprowadziliśmy tzw. postojowe po to, żeby nie zwalniano ludzi. Ale działamy nie tylko w kontekście samych dużych przedsiębiorców - skupiamy się także na mikroprzedsiębiorstwach. Wprowadziliśmy czasowe zwolnienie z zapłaty ZUS - mówił w TVP Info Andrzej Duda. Prezydent stwierdził, że "pracownicy nie mogą żyć w niepewności". - Państwo musi wziąć te chwilowe obciążenie w trakcie tego trudnego czasu - dodał.

Polityk dziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wicepremier Jadwidze Emilewicz za to, że "wsłuchują się w głos przedsiębiorców". - Przed kryzysem mieliśmy mocny wzrost PKB, to były świetne wyniki. Teraz mamy pandemię koronawirusa, ale jestem przekonany że dzięki naszemu optymizmowi wybijemy się na wzrost gospodarczy. Bardzo cieszą mnie te wszystkie wyrazy solidarności - wyjawił prezydent.

"500+ zostanie utrzymane". Prezydent wylicza zalety dla gospodarki

- Program społeczny 500+ jest bardzo drogi, kosztuje w okolicach 40 miliardów złotych rocznie - ale on przynosi pieniądze bezpośrednio do rodzin. To nie są jakieś wyimaginowane dodatki czy inwestycje. Dzisiaj te pieniądze to ogromne wsparcie, rodziny wydaja je na zakupy, a tym samym napędzają koniunkturę - tłumaczył Andrzej Duda. - Te pieniądze są polskiej gospodarce potrzebne, bo na tym opiera się nasz wzrost gospodarczy. Na zakupie polskich produktów, bo dzięki temu pieniądze pozostają w gospodarce - dodał.