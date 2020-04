Koronawirus. Polska. Tarcza antykryzysowa. Ministerstwo Sprawiedliwości o przepisach antylichwiarskich

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że nie chce, aby przepisy pozostawiały wątpliwości. - Celem jest ochrona najsłabszych. Najczęściej wykorzystywane są osoby bezradne, czy starsze. Doszło do wielu tragedii - mówił. Szczegółowe założenia przepisów antylichwiarskich w tarczy antykryzysowej przedstawił minister Marcin Warchoł. Rozwiązania wprowadzone w czasie koronawirusa opierają się na trzech kwestiach.

Karze do 5 lat więzienia będą z kolei podlegały osoby, które żądają dwukrotności kosztów pozaodsetkowych. Podobne przepisy wprowadziły np. Niemcy czy Austria. Ostatnim elementem przepisów antylichwiarskich w tarczy antykryzysowej jest przywłaszczenie na zabezpieczenie. Zwrot nieruchomości następował w razie spłaty pożyczki, ale to nie było możliwe. - To rujnowało życie i zdrowie ludzi. Mówimy dość tej pladze i kończymy z tego typu nadużyciami - podsumował Warchoł.