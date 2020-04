Lichwa mieszkaniowa kwitnie w sieci. Oto efekt uboczny tarczy antykryzysowej

Krewny ma mieszkanie? Niech użyczy

- Nie da się pozabankowo pożyczyć, dlatego że ustawa tego zakazuje od 2017 roku - instruuje nas konsultant firmy lichwiarskiej reklamującej się na Gumtree. - No i ludzie zakładają te działalności, później je zawieszają, zamykają. Trzeba po prostu formalnie być przedsiębiorcą w momencie podpisania umowy, a co pan później zrobi, to już... - dodaje.

30 tys. pożyczki, ponad 11 tys. odsetek

Bo te pożyczki w rzeczywistości są niespłacalne. Wszyscy lichwiarze proponują podobne warunki. Przy 30 tys. zł pożyczki miesięczna "rata" wynosi około 600-700 zł. Do tego na początku trzeba "odpalić" 10 procent pożyczonych pieniędzy - taka prowizja. 700 zł co miesiąc daje 8400 zł w skali roku. Z prowizją to 11,4 tys. odsetek. Tyle że po roku spłacania... nadal zostaje 30 tysięcy złotych do oddania!

UOKiK zapewniał, że drastyczne ograniczenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich to dbałość o Polaków i ich dostęp do taniego finansowania. To, plus dwukrotna w krótkim czasie obniżka stóp procentowych, sprawiło, że jedyny dostęp, jaki został Polakom, to internetowi oszuści, chwilówki reklamujące się na latarniach i lombardy, których rządowe cięcia też nie objęły. Te ostatnie w niektórych miejscach Polski przeżywały prawdziwe oblężenie. Ludzie, którzy stracili pracę, stali w kolejkach właśnie do lombardów, by zastawić przedmioty i otrzymać gotówkę. Potrzebną najczęściej do zaspokojenia zwykłych, codziennych potrzeb.