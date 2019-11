WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Tomasz Grodzki wybrany marszałkiem Senatu X kadencji

Tomasz Grodzki będzie pełnił funkcję marszałka w X kadencji Senatu. Poparło go 51 senatorów, a 48 zagłosowało za kandydaturą Stanisława Karczewskiego. Według informacji WP, od głosu wstrzymała się senator Lidia Staroń.

Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu

- Szanowne Panie i Panowie senatorowie, to jest zwycięstwo demokracji. To chwila triumfu, ale nie mojego. Wznoszę ten gest, kiedy zwycięstwo zawdzięczaliśmy Solidarności - mówił zaraz po wyborze Tomasz Grodzki, z rozpostartymi ramionami, pokazując gest wiktorii.

Nowy marszałek Senatu podkreśla, że przyszedł do polityki jako lekarz. - Przysięga Hipokratesa zobowiązuje mnie do leczenia każdego. Również wobec tego będę doceniał różnorodność naszego narodu. Za nią idzie kreatywność. Jako marszałek Senatu będę dbał, abyśmy strzegli tej siły - zadeklarował.

Tomasz Grodzki przekonywał, że Senat nie będzie pełnił funkcji "hamulcowego" dla Sejmu, w którym większość ma PiS. - Jeśli z Sejmu przyjdą do nas dobre ustawy i państwo uznają, że są odpowiednie, to będziemy ją chwalić. Jeśli będziemy musieli przygotować inicjatywę senacką, przygotujemy ją - zapewniał. - Obiecuję państwu ciężką pracę. W Senacie jest jej aż nadto. Każdemu, kto będzie chciał jakąś inicjatywę przeprowadzić, będę starał się patronować - dodał.

Schetyna wbija szpilkę Kaczyńskiemu

Sukces Grodzkiego skomentował szef PO Grzegorz Schetyna. - Dziękuję Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz Włodzimierzowi Czarzastemu, z którymi utworzyliśmy pakt senacki. To zwycięstwo dedykuję wszystkim tym, którzy wierzyli w zwycięstwo. Senat będzie gwarantował uczciwą, rzetelną debatę, a prawo mniejszości będzie w końcu respektowane, a nie tak jak przez ostatnie 4 lata - powiedział. - Ten sukces dedykuję także Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w Sejmie mówił, że "opozycja totalna się skończyła". Skończyła się, ale władza totalna - dodał.

Marszałek Senatu zapewniał, że ze strony Koalicji Obywatelskiej nie będzie mowy o rewanżyzmie, a PiS otrzyma funkcję wicemarszałka wyższej izby parlamentu. - Naród domaga się zmiany i tę zmianę mu zapewnimy - powiedział.

Kandydatami do objęcia funkcji marszałka Senatu do końca pozostawali Stanisław Karczewski z PiS oraz Tomasz Grodzki z PO. Sytuacja pozostawała otwarta, gdyż siły obozu rządzącego oraz Koalicji Obywatelskiej były bardzo wyrównane. Przypomnijmy, PiS wprowadziło do wyższej izby parlamentu 48 przedstawicieli, KO 43, PSL 3, a SLD 2. W Senacie znalazło się też 4 senatorów niezależnych.

Tomasz Grodzki był wspólnym kandydatem opozycji, natomiast Stanisław Karczewski cieszył się poparciem PiS. Obaj do końca byli przekonani o swoich szansach. - Każdy sportowiec wierzy w swój sukces i każdy polityk musi wierzyć. Ja wierzę - mówił przed głosowaniem Karczewski. - Jestem pełen wiary, bo to zbyt poważna sprawa, żebyśmy sprowadzali to do jakichś personalnych przepychanek czy prób przekupstwa politycznego - przekonywał z kolei Grodzki.

Michał Kamiński: Kaczyński byłby lepszym marszałkiem seniorem niż Macierewicz

Kariera polityczna Tomasza Grodzkiego

Tomasz Grodzki jest zaangażowany w życie polityczne od 2006 roku, kiedy został radnym w Szczecinie z listy PO. W szczecińskiej radzie zasiadał również przez dwie kolejne kadencje. W 2014 kandydował do Parlamentu Europejskiego, ale nie uzyskał wystarczającego poparcia. W poprzedniej kadencji Grodzki uzyskał nominację do Senatu. We wrześniu 2019 roku Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła go kandydatem Koalicji Obywatelskiej na ministra zdrowia po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych.

Tomasz Grodzki z wykształcenia jest lekarzem. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.