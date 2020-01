Tomasz Grodzki odpowiada Andrzejowi Dudzie. "To nie jest donoszenie"

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę marszałkowi Senatu. Mówił o "skarżeniu na Polskę poza granicami kraju". Tomasz Grodzki zareagował na to pouczenie i podkreślił, że głowa państwa myli się co do jego intencji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tomasz Grodzki zapewnia, że jego wyjazdy wynikają z troski o kraj (PAP, Fot: Leszek Szymański)

- Pan marszałek ma prawo się wypowiedzieć, ale temu przede wszystkim służy Senat, niech Senat najpierw przeanalizuje ustawę, niech będzie jakaś rzeczowa dyskusja, niech w tej dyskusji zostaną przedstawione jakieś argumenty, a nie żeby to się wszystko sprowadzało do skarżenia na Polskę poza granicami kraju - mówił prezydent Andrzej Duda w TVP Info o wyjeździe marszałka Senatu do Brukseli. Tomasz Grodzki zareagował na te słowa.

- To nie donoszenie na Polskę, to troska o nasz kraj, stanowione w nim prawo i o przyszłe środki europejskie, które możemy stracić, jeśli praworządność w naszym kraju będzie zagrożona - zapewnił marszałek Senatu.

Jak zaznaczył, został zaproszony przez wiceszefową Komisji Europejskiej Verę Jurovą, która w liście do polskich władz wyraziła zaniepokojenie procedowanymi ustawami sądowymi. - Przypomnę, że jako jedyny adresat odpowiedziałem na list pani komisarz i uznaję tę wizytę za naturalną kontynuację dialogu z instytucją, której jesteśmy członkiem, a nie za jakiekolwiek donoszenie na Polskę - podkreślił.

Zobacz też: Tomasz Grodzki działa wbrew rządowi. Adam Bielan: żenujące

I dodał: - Moja rozmowa z komisarz Jurovą będzie dotyczyła fundamentalnych wartości europejskich, wśród których jest właśnie praworządność, a dialog z KE pozwoli nam w Senacie wypracować takie rozwiązania, które nie będą w sprzeczności z tym, czym kieruje się Unia Europejska.

Przypomnijmy że brak porozumienia między władzą a Grodzkim nie dotyczy jedynie Brukseli. Prezydent wytknął marszałkowi Senatu spotkanie z ambasadorem Rosji. - Uśmiechają się, robią sobie razem zdjęcia. No, nie da się w ten sposób prowadzić polskiej polityki - mówił Duda.

Przeczytaj także: Wiceszef MSZ krytykuje decyzję Tomasza Grodzkiego