Andrzej Duda oprac. Krystian Winogrodzki 23 min. temu Andrzej Duda o wydarzeniach w Iraku. Mówi o bezpieczeństwie Polski Prezydent zabrał głos w konfliktu na linii Iran-USA. Andrzej Duda uspokoił, że nie ma dla nas żadnego zagrożenia. - Monitorujemy sytuację. Nie ma informacji o jakimś niebezpieczeństwie - uspokoił. Prezydent Andrzej Duda (East News, Fot: PIOTR MOLECKI) Andrzej Duda nawiązując do wydarzeń w Iraku odpowiedział, czy nasz kraj jest bezpieczny. - Ta sytuacja jest niepokojąca dla wielu. Monitorujemy zdarzenie. Polska ma dobre relacje z Iranem. Nie ma informacji o niebezpieczeństwie dla naszego kraju - powiedział prezydent. Przypomniał, że zawieszono działania szkoleniowe polskich żołnierzy w Iraku. Prezydent wbrew nawoływaniom opozycji nie widzi sensu, aby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. - Dzisiaj nie ma bezpośredniego oddziaływania na Polskę i naszych żołnierzy - stwierdził. Zwołana jednak zostanie Rada Gabinetowa, którą tworzy oprócz głowy państwa tworzy rząd z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Duda skomentował również Światowe Forum Holocaustu, które odbędą się w Jerozolimie. Prezydent przyznał, że pojawi się w Izraelu jedynie wtedy, kiedy będzie mógł zabrać głos. Niestety, organizatorzy nie zgodzili się na to. Nikt nie chce powiedzieć, gdzie jest prezydent. Adam Bielan: nie jest na nartach Głowa państwa wypowiedzi Władimira Putina o Polsce odczytała jako prowokację. - Prezydent Rosji miał w tym swój cel. My się zachowaliśmy w sposób stonowany i wyważony. Nasza reakcja była adekwatna. Chcemy mieć głos wtedy, kiedy są sytuacje ważne - podkreślił. Prezydent odwołał się również do oskarżeń opozycji w tej sprawie. - Gdybym chciał prowadzić kampanię na tym tle, to pierwszy pobiegłbym do mediów. Mam obowiązki wobec naszego kraju. Nie mogłem wchodzić w daremny spór. Świat słyszy wypowiedzi, które są emitowane w ważnych punktach - podkreślał. Duda mówił też o tym, że podczas wydarzeń z udziałem Iranu i USA był na urlopie. - Bardzo łatwo jest to powiedzieć. Proszę zapytać prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy Bronisława Komorowskiego czy byli kiedykolwiek na urlopie. Prezydent musi być w pracy 24 godziny na dobę - stwierdził. Głowa państwa skomentowała również wyjazd marszałka Tomasza Grodzkiego do Brukseli. - Jeżdżenie na skargi jest męczące. Niech Senat najpierw przeanalizuje ustawę, niech będzie rzeczowa dyskusja. Nie skarżmy na Polskę poza granicami kraju. To się zazwyczaj opiera na kłamstwie - uważa. Więcej informacji wkrótce.