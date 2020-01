Rosyjski senator atakuje Andrzeja Dudę. "Polska stanie w jednym szeregu z nazistami"

Prezydent Andrzej Duda nie pojedzie na obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau do Izraela, jeśli nie będzie mógł tam zabrać głosu. Decyzję prezydenta w ostrych skrytykował rosyjski senator Oleg Morozow.

Do decyzji Andrzeja Dudy odniósł się rosyjski senator Oleg Morozow, który jest członkiem komisji ds. międzynarodowych Rady Federacji Rosyjskiej. - Jeżeli polski prezydent nie przyjedzie do Izraela, będzie to dodatkowe potwierdzenie tego, że współczesna Polska nie chce uznać nazistowski zbrodni wobec ludzkości, zbrodni na Żydach. Polska oficjalnie stanie w jednym szeregu z nazistami i tymi, którzy byli zaangażowani w masową eksterminację Żydów. To bardzo krótkowzroczne – cytuje jego wypowiedź kremlowska agencja informacyjnej RIA Novosti.