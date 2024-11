Decyzja PKW jest konsekwencją wcześniejszej uchwały z sierpnia, w której stwierdzono, że komitet wyborczy PiS korzystał z nielegalnie uzyskanych korzyści. Mimo to, uchwała ta nie jest jeszcze prawomocna, ponieważ PiS zaskarżyło ją do Sądu Najwyższego. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie może mieć znaczący wpływ na finansowanie partii.

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez PKW to poważny cios dla PiS, które może stracić znaczące środki na działalność. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadała we wrześniu odwołanie się do Sądu Najwyższego na decyzję PKW.