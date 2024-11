PKW odrzuciło sprawozdanie PiS. "Czytelny sygnał"

Decyzja PKW jest konsekwencją wcześniejszej uchwały z sierpnia, w której stwierdzono, że komitet wyborczy PiS korzystał z nielegalnie uzyskanych korzyści. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do Sądu Najwyższego, do którego ma prawo zwrócić się PiS.

"Wszystko na to wskazuje, iż jest to element przygotowania do oszustwa w zbliżających wyborach głowy państwa. Przedmiotowe decyzje zmierzają do wprowadzenia systemu autokratycznego w Polsce, sterowanego osobiście przez Tuska. Nie ma to nic wspólnego z demokracją i pluralizmem politycznym. To zaprzeczenie standardom, jakie obowiązują w cywilizowanym świecie" - czytamy.