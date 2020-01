Ostra riposta marszałka Tomasza Grodzkiego: minister nie będzie trzeciej osobie w państwie dyktował, co ma robić

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski stwierdził w środę, że Andrzej Duda ma nadzieję na to, że marszałek Senatu jednak nie poleci do Brukseli. - Jeśli poleci, to będzie oznaczało, że gra w orkiestrze Władimira Putina - podkreślił. Na ripostę Tomasz Grodzkiego nie trzeba było długo czekać.

Tomasz Grodzki: minister nie będzie mi dyktował, co mam robić (PAP, Fot: Leszek Szymański)

- Stanowczo protestuję przeciwko takim słowom ministra Szczerskiego - stwierdził prof. Tomasz Grodzki w rozmowie z dziennikarzami w Senacie, dopytywany o słowa prezydenckiego ministra. - I przy całym szacunku do pana ministra, ciągle jeszcze żyjemy w kraju demokratycznym i pan minister Szczerski nie będzie trzeciej osobie w państwie dyktował co ma robić - dodał.

- Jako jeden z pierwszych dałem wyraz swojemu oburzeniu na słowa prezydenta Rosji. Zestawianie wizyty marszałka Senatu w Brukseli ma się jak piernik do wiatraka ze słowami prezydenta Putina. Podkreślałem w swoim oświadczeniu i orędziu, że naród podzielony jest łatwiejszym celem dla tych, którzy rzeczywiście Polsce źle życzą - mówił marszałek Senatu.

Jego słowa były reakcją na wypowiedź prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego. W wywiadzie dla radiowej Jedynki stwierdził, że prezydent nie jest zadowolony z planowanego wyjazdu marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego do Brukseli.

- Wyrażam stanowcze oczekiwanie, że marszałek Grodzki odwoła swoją wizytę w Brukseli. To już nie jest kwestia opozycji, czy walki o władzę, to kwestia bezpieczeństwa państwa - stwierdził Szczerski. - Jeśli poleci, to będzie to oznaczało, że gra w orkiestrze Władimira Putina - dodał.