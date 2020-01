Krzysztof Szczerski: prezydent Andrzej Duda oczekuje, że Tomasz Grodzki nie poleci do Brukseli

Wyjazd Tomasza Grodzkiego do Brukseli nie podoba się prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Twierdzi tak szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. - Jeśli poleci, to będzie oznaczało, że gra w orkiestrze Władimira Putina - podkreślił.

Odniósł się do zarzutów kierowanych wobec prezydenta, który nie zabrał głosu . - Nasza reakcja była uzgodniona jako reakcja stopniowa. Uważamy, że mamy do czynienia z sytuacją rozwojową - mówił Szczerski, zaznaczając, że swoje stanowisko wyraził m.in. premier.

Szczerski komentował też sprawę wyjazdu Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu, do Brukseli, gdzie ma rozmawiać o reformie polskiego sądownictwa . - Wyrażam stanowcze oczekiwanie, że marszałek Grodzki odwoła swoją wizytę w Brukseli - podkreślił Szczerski. Dopytywany, czy jest to też opinia prezydenta, odpowiedział twierdząco.

Dlaczego prezydent nie chce, by Grodzki jechał do Brukseli? Jak tłumaczył Szczerski, chodzi o bezpieczeństwo Polski. - Jeśli pojedzie, będzie to oznaczało, że Tomasz Grodzki gra w orkiestrze Putina - wyjaśnił. Jego zdaniem celem Rosji jest niszczenie wizerunku Polski czy wyizolowanie jej z państw Zachodu.

