Tomasz Grodzki: nigdy nie brałem łapówek

- Uczestniczę w polowaniu z nagonką, są prowadzone działania, żeby mnie zohydzić - stwierdził marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W ten sposób skomentował pojawiające się oskarżenia o korupcję.

Nie zgodził się z twierdzeniem, że to sędziowie kwestionują obowiązujące przepisy. - To Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej je kwestionuje. To on orzekł, że Sąd Najwyższy ma wydać orzeczenia w kilku sprawach, jedno już zapadło - dodał.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki pytał także o termin zakończenia prac Senatu nad ustawą i pojawiające się opinie, że co prawda senatorowie mają 30 dni na podjęcie uchwały, ale mogą dodatkowo przesunąć termin rozpoczęcia nad nią prac w Sejmie, wstrzymując jej przekazanie marszałkowi tej izby parlamentu. - Musimy podjąć uchwałę w ciągu 30 dni. Co do kwestii terminu przekazania jej do marszałka Sejmu, opinie są różne. Ale to byłoby groteskowe, to byłoby naginanie konstytucji - stwierdził prof. Grodzki.