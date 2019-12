Tomasz Grodzki komentuje okładkę "Sieci". "Sprawiła mi przyjemność"

Redaktorzy tygodnika "Sieci" przedstawili Tomasza Grodzkiego jako "Napoleona" otoczonego plikami banknotów na tle luksusowego auta. Marszałek Senatu twierdzi, że wspomniany kolaż przyniósł mu sporo radości.

Marszałek Senatu odniósł się również do oskarżeń o korupcję, na temat których rozpisywały się media. Grodzki stanowczo zaprzecza zarzutom i podkreśla, że podjął w ich sprawie kroki prawne. - Pani sprzed 23 lat sobie przypomniała, że ona nie dała łapówki, ale może ktoś dał. Ja się domyślam kto za tym stoi. To jest w mojej ocenie sterowane. Lokalne relacje szczecińskie. Ktoś, kto przegrał ze mną wybory. Jakiś trochę dziwny radny szczeciński. Nie mam na to dowodów, ale powtarzam, skończyłem z odpieraniem tych ataków w mediach, natomiast przeszedłem do kroków prawnych - stwierdził.