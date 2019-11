Tomasz Grodzki o oskarżeniach o korupcję: moja cierpliwość się kończy

- Mam już tego dosyć, moja cierpliwość się kończy - tak marszałek Senatu Tomasz Grodzki odniósł się do kolejnego oskarżenia go o korupcję. - Bardzo łatwo jest każdego lekarza w Polsce oskarżyć, ale mówienie ciężkich oskarżeń bez dowodów jest okropne. I udowadniać, że się czegoś nie zrobiło jest bardzo trudno - dodał.

Agenci CBA weszli do kancelarii sejmiku, by zabezpieczyć zawartość skrzynki pocztowej samorządowca.

- Jestem w kontakcie z mecenasem Dubois i oczywiście CBA ma prawo wszystko robić, podejmować swoje czynności, natomiast ja zamierzam wkroczyć na drogę sądową - mówił "Salonie politycznym" radiowej Trójki Tomasz Grodzki. - Trzecia osoba w państwie ma wiele do roboty, a nie tylko czas do chodzenia po sądach, żeby udowadniać swoją niewinność. Jednak, jeśli będzie trzeba, to tak zrobię - dodał.

- Staram się być człowiekiem miłosiernym. Niemcy mówią "einmal ist keinmal", "raz to nic". Jeżeli to będzie miało charakter recydywy, to wkroczę na drogę sądową, tak zapewne zrobię - oświadczył w radiowej Trójce. - Rozliczam się przede wszystkim we własnym sumieniu i to sumienie jest czyste. Będę używał wszystkich legalnie dostępnych środków, by bronić swojego imienia - dodał.