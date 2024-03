"To się w głowie nie mieści". Hołownia uderza w PiS

Hołownia: to się w głowie nie mieści

"To się w głowie nie mieści, że PiS wpisał do KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych. Tego podatku nie będzie dzięki ministrom Polski 2050. Zielony ład? Tak, ale dla ludzi i metodą zachęt, nie nakazów i zakazów. Musi to na Rusi" - napisał na portalu X lider Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.