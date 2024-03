Konfederacja i TD się dogadają? Wipler zapowiedział poparcie projektu

- My jako Konfederacja poprzemy obietnice (dot. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców) Szymona Hołowni i Trzeciej Drogi. To jest bardzo ważna zmiana, którą Konfederacja w kampanii wyborczej między innymi z Trzecią Drogą konkurowaliśmy o głosy przedsiębiorców, tych ludzi, którzy płacących tę składkę. Jak tylko pojawi się taki projekt to pani poseł macie nasze głosy dla tej zmiany ( zwrócił się do posłanki Barbary Oliwieckiej z Polski 2050, która również była w studiu - przyp. red.), bo cofnięcie się do momentu kiedy składka nie jest tak skandalicznie wysoka. - powiedział Przemysław Wipler.