Konwencja Trzeciej Drogi. Na widowni pustki

Wśród propozycji Trzeciej Drogi są zmiany zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - To bezwzględna, nie podlegająca nie podlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym obietnica. Jeśli to nie byłoby realizowane, nie będziemy w stanie popierać innych projektów po prostu - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. - To nasze być, albo nie być - dodał Hołownia.