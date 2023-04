Co się stanie, gdy Ukraina zwycięży? Podolak przyznał otwarcie [RELACJA NA ŻYWO]

Ukraińskie zboże musi do żniw zostać wywiezione z Polski; to wymaga rozbudowy infrastruktury transportowej – powiedział w czwartek w Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.





Odnosząc się do problemu, który był w środę jednym z tematów rozmów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Mateuszem Morawieckim, Przydacz przypomniał, że zboże transportowane przez Polskę było przeznaczone dla krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.





- Niestety system został wykorzystany przez część biznesu do de facto zalania polskiego rynku - powiedział szef prezydenckiego BPM. - Trzeba nad tym pracować poprzez poprawę infrastruktury i korytarzy transportowych - to zboże musi do żniw wyjechać z Polski – ale też poprzez uszczelnienie granicy, żeby nie mnożna było spekulować - powiedział.