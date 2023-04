Pentagon reaguje po wycieku tajnych dokumentów

Rosja szuka "wszelkich sposobów"

W ocenie doradcy prezydenta Ukrainy "Rosja szuka wszelkich sposobów na to, by przejąć inicjatywę w sferze informacyjnej i wpłynąć na scenariusze kontrofensywy Kijowa". "Wróg próbuje rozsiewać wątpliwości, kompromitować wcześniejsze pomysły (Ukrainy i Zachodu), straszyć swoją rzekomą wiedzą. Są to jednak tylko standardowe elementy gry operacyjnej rosyjskiego wywiadu - i nic więcej. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistymi ukraińskimi planami" - wyjaśnił.