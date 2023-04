Między NATO a Rosją, czyli w co gra Erdogan?

Zaraz potem Mevlut Cavusoglu, turecki minister spraw zagranicznych zapozował do zdjęcia z fińskim ministrem Pekką Haavisto i na Twitterze gratulował mu przystąpienia do sojuszu. Na co zwraca jednak uwagę niemiecki "Die Welt", już dwa dni później Cavusoglu zrobił sobie podobne zdjęcie z Siergiejem Ławrowem, rosyjskim ministrem spraw zagranicznych i przeciwnikiem NATO, który przybył z wizytą do Turcji.