"To pogoda na ostro". Susza, a zaraz potem powódź

Nasza susza hydrogeologiczna, czyli najgorszy rodzaj suszy, to kwestia problemów, które nawarstwiają się co najmniej od kilkudziesięciu lat. Sęk w tym, że nawet jeśli trochę popada, to nie likwiduje największego problemu, czyli obniżenia poziomu wód podziemnych. Składa na to nie tylko aktualna pogoda, ale też ocieplenie klimatu i działanie człowieka.