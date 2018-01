To nie koniec rekonstrukcji rządu. Mateusz Morawiecki szykuje kolejną nominację

Bez jednego resortu, za to dwa dodatkowe - tak wyglądała Rada Ministrów po wtorkowym zaprzysiężeniu nowego składu. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Cyfryzacji, którego szefa nie wybrano, będzie funkcjonować. Co więcej, nadzór nad nim będzie sprawował sam premier. On będzie od kluczowych decyzji, a od codziennych - Marek Zagórski.

Marek Zagórski od 2016 roku jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Mateusz Morawiecki nie boi się natłoku obowiązków. Zanim doszło do zaprzysiężenia drugiego rządu pod jego przewodnictwem, był jednocześnie premierem i ministrem rozwoju i finansów. Resort finansów oddał jednak w ręce Teresy Czerwińskiej. Na czele nowego ministerstwa inwestycji i rozwoju stanął z kolei Jerzy Kwieciński. Okazuje się jednak, że premier na długo nie pozostał tylko premierem.

Morawiecki będzie sprawował nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji. Jak donosi RMF FM, obowiązki szefa tego resortu pełnić będzie Marek Zagórski, który dotychczas był w nim sekretarzem stanu. Podobno zadania są rozdzielone. Te ważniejsze będzie wykonywał premier, a codzienne decyzje - Zagórski.

Resort z dwoma szefami to jednak prawdopodobnie tylko chwilowa sytuacja. Ma zostać bowiem wybrany nowy minister cyfryzacji, który pokieruje resortem samodzielnie. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

Przypomnijmy, że 9 stycznia dotychczasowa minister cyfryzacji Anna Streżyńska została odwołana i nie powołano jej następcy. To sugerowało, że resort zostanie zlikwidowany i włączony do innego. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zdementowała jednak te informacje. Jak powiedziała, nadzór nad cyfryzacją przejmuje premier Mateusz Morawiecki.

Skład nowego rządu

O godz. 12 w Pałacu Prezydenckim został zaprzysiężony nowy rząd. W nowym składzie Rady Ministrów zabrakło Konstantego Radziwiłła, Jana Szyszki, Antoniego Macierewicza, Anny Streżyńskiej i Witolda Waszczykowskiego.

Pojawiły się za to nowe nazwiska. Waszczykowskiego na stanowisku szefa MSZ zastąpił Jacek Czaputowicz, a Błaszczaka - Joachim Brudziński, który stanął na czele MSWiA. Ministrem zdrowia jest teraz Łukasz Szumowski, ministrem inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński, ministrem przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz, a ministrem finansów - Teresa Czerwińska.

Adamczyk, Błaszczak i Kowalczyk pozostali w rządzie, ale będą kierować innymi resortami niż do tej pory. Andrzejowi Adamczykowi od teraz podlega Ministerstwo Infrastruktury, Mariuszowi Błaszczakowi - MON, a Henrykowi Kowalczykowi - Ministerstwo Środowiska.