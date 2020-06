To nie koniec podtopień na Podkarpaciu. IMGW ostrzega przed kolejnymi nawałnicami

- Mam nadzieję, że sytuacja będzie się stabilizowała w najbliższych dniach, ale wszystko zależy od pogody. Na popołudnie i wieczór przewidywane są duże opady w wielu miejscach Podkarpacia. W zależności od tego, jak one będą się kumulowały, zdaniem specjalistów może to doprowadzić znowu do podtopień - powiedział dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki. W sobotę premier odwiedził podkarpackie miejscowości, których mieszkańcy ucierpieli po przejściu nawałnic.