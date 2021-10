"To nie jest handel". Polityk ostro o rozmowach z KE

Co z Krajowym Planem Odbudowy? To pytanie zadaje sobie wielu obserwatorów sytuacji politycznej w Polsce i Unii Europejskiej. - Rzeczywiście, Polska jest w gronie tych ostatnich państw, które czekają na akceptację swojego planu odbudowy - przyznał w programie "Newsroom" WP wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak dodał poseł PiS, Polska wypełniła wszystkie zobowiązania, co do terminu złożenia odpowiednich dokumentów. Na pytanie o to, czy polski rząd byłby w stanie zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, Soboń zaznaczył, że "nie jest to handel". - Nieoficjalnie oczywiście możemy rozmawiać. Nieformalne rozmowy nie mają mniejszego znaczenia, niż rozmowy formalne. Nie ma dziś jednak żadnej procedury tego rodzaju handlu wymiennego - podkreślił wiceminister. - Z całą pewnością nie jest to właściwe miejsce. Jeżeli mamy dyskutować o rozmowach nieformalnych, to na pewno nie na antenie - dodał polityk.