"To mnie strasznie wkurza". Ojciec Gużyński ostro o raporcie ws. Pawła M.

W środę specjalna świecka komisja opublikowała raport ws. działalności dominikanina ojca Pawła M. Ten od połowy lat dziewięćdziesiątych miał dopuszczać się m.in. nadużyć seksualnych wobec swoich podopiecznych. - To ogłoszenie raportu, to, że on w ogóle mógł powstać, jest przełomem - zaznaczył w programie "Newsroom" WP dominikanin ojciec Paweł Gużyński. Jak dodał, przeżywa on powstanie raportu komisji o działalności Pawła M. w kontekście ofiar dominikanina. - Trzy lata temu, nie wiedząc o żadnych szczegółach dotyczących sprawy Pawła M., bardzo mocno postulowałem, by taka zewnętrza komisja, jak ta, zbadała wszystkie dostępne archiwa, jakie są u dominikanów. Gdyby to zrobiono, nie byłoby dziś takiej afery i to mnie strasznie wkurza - tłumaczył dominikanin. Jak zaznaczył ojciec Gużyński, ma on nadzieję, że "takich raportów będzie więcej". - Tych spraw jest więcej. Te raporty muszą powstawać i muszą mieć bardzo wysoką jakość merytoryczną. To jedyna droga do oczyszczenia w Kościele, które przyniesie w przyszłości nowy owoc - podkreślił.